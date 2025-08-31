Çarpışıp kanala uçtular: 5 yaralı
Nevşehir'de kaza yapan otomobil ile hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Niğde- Nevşehir yolu Göre beldesi yakınlarında meydana geldi.
M.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile F.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan 2 araç da sulama kanalına düştü.
1'i ağır 5 yaralı , ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü F.Ç.’nin, kazanın ardından olay yerinden kaçtı ancak bir süre sonra polise teslim oldu.
