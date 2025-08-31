Çarpışıp kanala uçtular: 5 yaralı

Nevşehir'de kaza yapan otomobil ile hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Çarpışıp kanala uçtular: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde - yolu Göre beldesi yakınlarında meydana geldi.

M.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile F.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan 2 araç da sulama kanalına düştü.

1'i ağır 5 yaralı , ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü F.Ç.’nin, kazanın ardından olay yerinden kaçtı ancak bir süre sonra polise teslim oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...