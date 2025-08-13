Çarpışıp ormandaki uçumuna savruldular

İstanbul Sarıyer'de çarpışan iki otomobil yoldan çıkıp 5 metrelik uçurumdan ormanlık alana düştü, 3 kişi yaralandı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Emir Tellioğlu yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Ayhan Duman'ın kullandığı araca çarptı.

Yoldan çıkan otomobiller, kenardaki tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikten ormanlık alana düştü.

Kazada, Ayhan Duman, Hediye Duman ve Emir Tellioğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ormanlık alana düşen araçlar vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciyle götürüldü.

