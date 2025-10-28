Çarpmamak için ani fren yapan motosiklet devrildi

Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Kürşad A., ara sokaktan çıkıp kavşakta dönüş yapmak isteyen Cemalettin C.'nin kullandığı hafif ticari araca çarpmamak için motosikletiyle ani fren yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Motosiklet devrilirken Kürşad A., ise metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kürşad A. Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.