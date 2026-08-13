Çarptı, kaçarken ezdi, serbest kaldı
13.08.2026 05:19
Son Güncelleme: 13.08.2026 05:28
Darıca'da 17 yaşındaki A.K.'ye otomobiliyle çarpan, olay yerinden kaçarken bir de üzerinden geçerek ağır yaralanmasına sebep olan S.D., ertesi gün teslim oldu. Adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece yarısı S.D. idaresindeki otomobil, işten çıkıp evine gitmeye çalışan 17 yaşındaki A.K.’ye çarptı.
Otomobil sürücüsü kazadan sonra tekrar hareket edip yerde yatan genç kızın üzerinden geçerek yoluna devam etti.
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan A.K., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ERTESİ SABAH TESLİM OLDU
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D., mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.