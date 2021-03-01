Çarptığı kurye 1 kilometre ileride ölü bulunan sürücü yakalandı

Denizli-Ankara kara yolu Üçgen mevkisinde yol kenarında motosiklet olduğu ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri geldi.



Ekipler, olay yerinde 20 V 6593 plakalı motosiklet ile bir yemek şirketinde kuryelik yapan Enes Dailli'nin (26) telefonunu ve bir minibüse ait olduğu belirlenen 16 JN 408 sayılı plakayı buldu.

ARKADAŞLARI HASTANE HASTANE ARARKEN 1 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU



Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekiplerin sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti. Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli’nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi.

Kuryenin cesedi gece saatlerinde kaza yaptığı alandan yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.



ARAÇ BULUNDU, SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazaya karışan minibüs ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

