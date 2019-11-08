Çarptığı öğrencinin ölümüne neden olan servisçi tutuklandı

İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde 8 yaşındaki öğrenciye çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü ''taksirle öldürme'' suçundan tutuklandı.

servis-kaza.jpg

İlişkili Haberler

İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi

İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi

9 yaşındaki Eylül'ün babası dava açacak (Servisin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti)

9 yaşındaki Eylül'ün babası dava açacak (Servisin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti)

İstanbul'da öğrenciye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde dün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirilen Hüseyin Y. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Hüseyin Y. savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, sürücü Hüseyin Y.'nin ''taksirle öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

KAZA ANI KAMERADA

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...