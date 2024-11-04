Çarptığı polis memurunu şehit eden İETT şoförü tutuklandı

İstanbul'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı.

Çarptığı polis memurunu şehit eden İETT şoförü tutuklandı

Bakırköy'de dün memuru Ogün Yürümez'in olduğu kazanın ardından gözaltına alınan şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da şehit olan polise veda

İstanbul'da şehit olan polise veda

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