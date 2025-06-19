Çarptığı polisi şehit etmişti: İETT şoförünün cezası belli oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçtiğimiz yıl bir trafik kazasına müdahale eden polis Ogün Yürümez'e çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Ahmet Gül'ün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Gül ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.B., olay günü bir zabıta aracının kendisinin içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını söyledi.

"OTOBÜSÜN ÜZERİMİZE GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Tanık polis şöyle konuştu:

"Gelen trafik ekibi kaza mahallinde dubalama yaptı. Ekip aracının tepe lambası açık şekildeydi. Gerekli önlemler alınmıştı. Biz ekip otosunun arkasındaydık. Sonrasında ben arkadan gelen bir ses duydum. Polis memuru 'Kaçın.' diye bağırdı, 'Kaçın.' demesiyle birlikte ben kafamı sesin geldiği yöne çevirince belediye otobüsünün üzerimize geldiğini gördüm. Otobüs arkamızdaki sol bariyerlere çarparak geliyordu. Sonra rahmetliyi gördüm. Rahmetli yerde kaldırımla yolun birleştiği noktada yerde yatar vaziyette ve hareketsiz haldeydi."

Tanık beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve alınan raporlar kapsamında sanık Ahmet Gül'ün kazada asli kusurlu olduğunu belirtti.

Mütalaada sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"ÜZGÜNÜM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Son sözü sorulan Ahmet Gül, "Yaşanılan olaydan dolayı üzgünüm. Tahliyemi istiyorum." dedi.

5 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Kararını açıklayan mahkeme sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın hüküm ile birlikte tahliyesine de karar veren mahkeme, yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

