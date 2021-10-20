Çarptığı TIR'a ayağı sıkışan motorcu 500 metre sürüklendi

Kaza 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen motosiklet ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde TIR'a arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı TIR'ın dorsesine sıkışan sürücü, TIR'la birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile TIR'ın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.