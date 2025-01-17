Çarptığı TIR’ın dorsesinde 100 metre sürüklenen kamyonette feci ölüm

Olay, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 16’ncı kilometresinde yaşandı. Mehmet İdris (25) yönetimindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, önündeki Cem Ayyıldız’ın kullandığı 27 AJY 873 plakalı tomruk yüklü TIR’ın dorsenine arkadarn çarptı. 100 metre TIR’ın dorsesine takılarak sürüklenen kamyonetin şoförü yaralanırken, araçtaki Ahmet Genç ise yaşamını yitirdi.



Ekipler sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı. mkamyonetin sürücüsü Mehmet İdris, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç’in cansız bedeni ise polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.