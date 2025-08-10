Çarptığı yön levhasında asılı kaldı

Çorum- Amasya karayolunda levhasına çarpan otomobil, direkte asılı kaldı. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarhtığı yön levhasında asılı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- karayolu Elvançelebi köyü viyadüğünde meydana geldi.

Amasya'dan Çorum yönüne ilerleyen H.Ö. yönetimindeki otomobil, yön levhasının direğine çarptı.

Askıda kalan araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

