Çarptığı yön levhasında asılı kaldı
Çorum- Amasya karayolunda levhasına çarpan otomobil, direkte asılı kaldı. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Çorum'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarhtığı yön levhasında asılı kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Amasya karayolu Elvançelebi köyü viyadüğünde meydana geldi.
Amasya'dan Çorum yönüne ilerleyen H.Ö. yönetimindeki otomobil, yön levhasının direğine çarptı.
Askıda kalan araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
