Çarşaf yüklü kamyonet alev topuna döndü

Kuşadası’nda yolda seyreden 5 yıldızlı bir otele ait çarşaf yüklü kamyonet, Soğucak Kavşağı’na geldiği sırada elektrik aksamından kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı.



Alevleri farkeden eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.