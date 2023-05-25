''Çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovdu'' iddiasına gözaltı

Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu.



Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı.'' diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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