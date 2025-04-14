Çarşamba gününe dikkat! Bu mahallelere 10 saat su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) su kesintilerine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. Esenyurt'un bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt-Avcılar isale hattında iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle çarşamba günü 09.00 ile 19.00 arasında Zafer, Namık Kemal, Saadetdere, Turgut Özal, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Esenyurt
- İSKİ
- Su Kesintisi