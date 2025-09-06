Çarşamba'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisi Eğercili Işıklı Kavşak’ta Turgut B. yönetimindeki otomobil ile Taha Emir Yavuz’un kullandığı otomobil çarpıştı.

Yavuz’un aracı kazanın etkisiyle devrildi.

Sürücü Taha Emir Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Turgut B. ile yanında bulunan Ömer B. ise yaralandı.

