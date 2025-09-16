Çarşamba'da kahverengi kokarca mücadelesi sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım alanlarını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele devam ediyor.
Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akçatarla ve Ovacık Mahallelerinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla zararlının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Ekipler, kahverengi kokarcalara karşı "cezbet-öldür" yöntemini uygulayarak tarım ürünlerine zarar vermesini engellemeyi hedefliyor.
Müdürlük yetkilileri, bölgede hem tarım alanlarının korunması hem de zararlının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.
- Tarım
- Samsun Çarşamba
- Samsun