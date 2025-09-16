Çarşamba'da kahverengi kokarca mücadelesi sürüyor

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akçatarla ve Ovacık Mahallelerinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla zararlının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Ekipler, kahverengi kokarcalara karşı "cezbet-öldür" yöntemini uygulayarak tarım ürünlerine zarar vermesini engellemeyi hedefliyor.



Müdürlük yetkilileri, bölgede hem tarım alanlarının korunması hem de zararlının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.