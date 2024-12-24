Çarşı Davası'nda 11 yıl sonra karar çıktı
2013'teki Gezi olaylarının ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerine açılan davada karar çıktı. 34 sanığın beraatine karar verildi.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin Çarşı taraftar grubu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
Hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlanan Çarşı grubu üyesi 35 sanık hakkında 2015 yılında beraat kararı verilmişti.
KARAR BOZULMUŞTU
Yargıtay, Gezi Parkı olayları ve Çarşı davasının birleştirilmesi gerektiğine hükmederek 2021 yılında kararı bozdu.
Ardından da İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama başladı.
Dün görülen duruşmada, Gezi olaylarından 11 yıl sonra karar çıktı.
Mahkeme 34 sanığın beraatine karar verirken bir sanık hakkında hayatını kaybettiği gerekçesiyle hakkındaki suçlamaların ayrı ayrı düşürülmesine hükmetti.
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