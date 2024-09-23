Çarşı Davası'nda dosya mütalaaya gönderildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Çarşı taraftar grubu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik eylemlere ilişkin görüntü kayıtları izlendi.



Sanık Cem Yakışkan'ın avukatı Mert Maviş, izlenen görüntülerde Fenerbahçe formalı kişilerin çoğunlukta olduğunu, taş atan çocuklara müdahale eden kişinin ise Beşiktaş formalı kişi olduğunu söyledi.



Görüntülerde teşhis edilmesi gereken kişiler olmadığını savunan Maviş, "Çünkü burada bir suç yok. Bu görüntüler delil olarak kullanılamayacaktır." dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyayı mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmetti.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 4 Kasım'a ertelendi.



ÇARŞI DAVASININ GEÇMİŞİ



Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.



Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.



DOSYALAR BİRLEŞMİŞTİ



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.



"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıp yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.



Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.



Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.

