Çarşı davasında yeni gelişme: Sanıkların fotoğrafları arşivlerden araştırılacak

Emniyet'ten ayrıca, Başbakanlık Ofisi'ne yönelik saldırı iddiasıyla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı da soruldu.



Duruşmayı izleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat çıkışta "İnşallah bir an önce biter." diye konuştu.

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