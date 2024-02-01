Çarşı davasında yeni gelişme: Sanıkların fotoğrafları arşivlerden araştırılacak

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyesi 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının Emniyet arşivinden istenmesine karar verdi. Duruşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da izledi.

Çarşı davasında yeni gelişme: Sanıkların fotoğrafları arşivlerden araştırılacak

İstanbul'da Parkı olaylarına ilişkin aralarında taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Altıncı duruşmada söz alan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar, "Sizin önünüze gelen görüntüler, Başbakanlık Ofisi'ne taş atanların görüntüsü, buradaki sanıklarla alakası yok. Eski kararınızda direnin. Beraat kararı verin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının Emniyet arşivinden araştırılarak mahkemeye gönderilmesini istedi.

Çarşı davasında yeni gelişme: Sanıkların fotoğrafları arşivlerden araştırılacak - 1 Duruşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da izledi

Emniyet'ten ayrıca, Başbakanlık Ofisi'ne yönelik saldırı iddiasıyla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı da soruldu.

Duruşmayı izleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat çıkışta "İnşallah bir an önce biter." diye konuştu.

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