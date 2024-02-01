Çarşı davasında yeni gelişme: Sanıkların fotoğrafları arşivlerden araştırılacak

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
Altıncı duruşmada söz alan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar, "Sizin önünüze gelen görüntüler, Başbakanlık Ofisi'ne taş atanların görüntüsü, buradaki sanıklarla alakası yok. Eski kararınızda direnin. Beraat kararı verin." dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhis fotoğraflarının Emniyet arşivinden araştırılarak mahkemeye gönderilmesini istedi.
Emniyet'ten ayrıca, Başbakanlık Ofisi'ne yönelik saldırı iddiasıyla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı da soruldu.
Duruşmayı izleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat çıkışta "İnşallah bir an önce biter." diye konuştu.
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