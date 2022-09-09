Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvurusu nasıl yapılır? (İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. 5-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan bekçi alımı başvuruları için başvuru şartları açıklandı. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılır?



BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımı başvuruları için tarihler duyuruldu.

Buna göre; Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı 5 ile 12 Eylül arasında yapılacak.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?



Yayınlanan ilana göre birçok ilden bekçi alımı yapılacak. İlana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep'te bekçi alımı yapılacak.

Kocaeli'de engelli kategorisinden 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Yayınlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartlar belirtiliyor;



T.C. Vatandaşı olmak,



İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)



Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.



Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.



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