Casperlar çetesine yeni iddianame

Casperlar isimli organize suç örgütüne yönelik yargılama devam ederken çete üyeleri hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Liderliğini "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı çetenin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanık yargılanıyor.

Dava devam ederken, örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı.

20 ŞEHİRDE YENİ OPERASYON YAPILDI

İstanbul, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 95 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

149 ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ DAVA

Yapılan son operasyonlarda 95'i tutuklu 149 şüphelinin adı geçiyor. Bu şüpheliler hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Hakkında dava açılan şüphelilere şu suçlamalar yöneltildi:

- Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme

- Silahlı suç örgütüne üye olma

- Örgüt propagandası yapma

- Tasarlayarak öldürme

- Kasten öldürmeye teşebbüs

- Nitelikli yağma

- Silahla tehdit

- Silahla kasten yaralama

- Resmi belgede sahtecilik

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

- Mala zarar verme

- 6136 sayılı Kanun'a muhalefet