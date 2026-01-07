Casperlar iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı. Öldüren de öldürülen de çocuk

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Casperlar çetesinin 145'i tutuklu 223 sanığı hak kında iddianame hazırladı.

İddianameden yansıyan çarpıcı ayrıntılar var. Onlardan biri geçen sene Bahçelievler'de 16 yaşındaki rakip Daltonlar üyesi Hüseyin Asil'in öldürülmesi. Olayda katil zanlısı, yine 16 yaşında Casperlar üyesi bir çocuk.

ÇETE TETİKÇİ ÇOCUĞA BÖYLE ULAŞMIŞ

Katil zanlısı çocuk, Casperlar suç örgütüyle internetteki bir oyun sitesi üzerinden tanıştığını, örgüt yöneticilerinden İsmail Göleli tarafından silahlı saldırıda yer almak üzere İstanbul'a çağrıldığını dile getirdi.

Çocuk sanık, örgüte ait bir hücre evinde kaldığını ve sonra cinayeti işlediğini anlattı.

ÖRGÜTLERİN RADARINDAKİ ÇOCUKLAR

İddianamede, Casperlar silahlı suç örgütünün sosyal medya üzerinden propaganda yapıp ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukları örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespitine da yer verildi.

Eski Emniyet Müdürü Furkan Sezer, NTV'ye yaptığı açıklamalarda çocukların kolay yönlendirildiği için çetelerin odağında olduğunu dile getirdi.

Sezer, çocukların az ceza aldıklarını da sözlerine ekledi.

“SEVGİSİZLİK VE İLGİSİZLİK”

Sosyolog Esra Keskin ise "Erken yaşta çocukların suç örgütlerine dahil olmasının altında ailedeki sevgisizlik ve ilgisizlik yatıyor." dedi.

Çocukların güvenli bağlama ihtiyaçlarının olduğuna değinen Keskin, "Çocuk bir yere aile olmadığını hissettiğinde 'Kısa süreli yatar çıkarım' açısıyla gruba ya da bir suç örgütüne dahil olabiliyor." diye konuştu.