"Casperlar" örgütü iddianamesi hazır. 223 şüpheliye dava açıldı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şüphelilerin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarıldığı belirtildi.

145 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI ÖRGÜT 116 EYLEMDEN SORUMLU TUTULUYOR

Örgütün 5 ilde, 24 ilçede 116 ayrı eylem gerçekleştirdiğinin belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, soruşturma sürecinde örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada elde edilen somut deliller doğrultusunda örgütün "korkutma", "sindirme" ve "şiddet" yöntemlerini esas alan silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığının tespit edildiği aktarıldı.

Örgütün elebaşı kadrosu, yöneticileri, üyeleri ile bunların sorumlu oldukları eylemlerin açık ve net şekilde ortaya konulduğu açıklamada vurgulandı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Bitlis, Şırnak, Batman, Bayburt, Eskişehir, Kastamonu, Yalova, Mardin, Mersin, Niğde, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda, uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturma neticesinde 154 mağdur-müşteki ve 7 maktulün bulunduğu, "çatı dosya" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında 145 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığının belirtildiği açıklamada, şunlar paylaşıldı:

“Toplam 223 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'silahlı tehdit', 'kasten yaralama', 'silahla kasten yaralama', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'kasten yangın çıkarma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları istemiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.”