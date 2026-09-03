Casperlar soruşturmasında 51 çocuk hakkında yeni dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Casperlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adli süreçteki 51 çocuk hakkında iddianamenin hazırlandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, propaganda dahil suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi, kamu düzenini tehdit eden eylemlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve yenilerinin önlenmesi amacıyla başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ÇOCUK YAPILANMASI 22 EYLEME KARIŞTI

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30'u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

51 ÇOCUĞA DAVA AÇILDI

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgütün veya amacının propagandasını yapma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma başta olmak üzere toplam 17 suç kapsamında 51 çocuk hakkında iddianame düzenlendi.

İddianame , Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.