Casperlar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Casperlar olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin İstanbul'da, "Kasten Öldürme", "Nitelikli Yağma", "İş Yeri Kurşunlama", "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Kasten Yaralama", "Fuhuş ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarına karıştıkları tespit edildi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 231 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği öğrenildi.



ÇOK SAYIDA MATERYAL TESPİT EDİLDİ



Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet fişek, uyuşturucu haplar, 940 gram esrar ele geçirildi.



DAHA ÖNCE 150 KİŞİ YAKALANDI



Casperlar ve Daltonlar arasındaki düşmanlık nedeniyle meydana gelen kasten öldürme olayları olmak üzere toplam 116 eylem gerçekleştirildiği tespit edildi.



Bu eylemlere karıştığı tespit edilen Casperlar suç örgütünün 150 üyesi de farklı tarihlerde yakalanarak tutuklandı.



ÖRGÜT LİDERİ ALMANYA’DA YAKALANDI



Örgütün lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Almanya’da yakalandığı, iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi.