Casperlar'a operasyon. Beş şüpheli yakalandı
06.03.2026 15:36
İstanbul'da Casperlar isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da isimleri birçok eyleme karışan Casperlar isimli silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı Casperlar silahlı suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirilen yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinde yer aldıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine, biri 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polisin yaptığı aramalarda, eylemlerde kullanılan tabanca da ele geçirildi.