Casperlar'a sosyal medya operasyonu. 117 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde “yağma”, “kasten yaralama, “tehdit”, “uyuşturucu ticareti”, “fuhuş”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlara karıştıkları tespit edilen kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı emri verildi.

Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Casperlar suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 839 sayfalık iddianame hazırlanmış, 145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede şüpheli sıfatıyla yer almıştı.