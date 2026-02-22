Casperlar'ın devletteki köstebekleri adliyeye sevk edildi
22.02.2026 12:49
Yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 9 polis memuru, bir zabit katibi bir de gümrük muhafaza memuru bulunuyor. Zabıt katibinin çeteyle WhatApp konuşmaları ortaya çıkmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” adlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasıyla aralarında 9 polisin de bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı ve İstanbul merkezli 6 ilde de arama-el koyma talimatı verilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edilmişti.
ÖRGÜT ÜYELERİNİN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, 9 Ocak 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelenmişti. İncelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisine girdiği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığı saptanmıştı.
GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, bir zabıt katibi, bir gümrük muhafaza memuru ve bir müstafi (kendi isteğiyle görevinden ayrılan) polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
ZABIT KATİBİNİN ÇETE ÜYELERİYLE WHATSAPP YAZIŞMALARI
Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP'tan faydalanarak çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.
Çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yazışmalarda yer aldı.