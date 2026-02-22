"Casperlar"ın devletteki köstebekleri tutuklandı

Yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen aralarında polislerin de olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” adlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasıyla aralarında 9 polisin de bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı ve İstanbul merkezli 6 ilde de arama-el koyma talimatı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edilmişti.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelenmişti. İncelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisine girdiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığı saptanmıştı.

14 ZANLI TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi (kendi isteğiyle görevinden ayrılan) polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından 18 şüpheliden 17'si tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı.

7'si polis, 1'i zabıt katibi olan toplam 14 şüpheli tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZABIT KATİBİNİN ÇETE ÜYELERİYLE WHATSAPP YAZIŞMALARI

Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP'tan faydalanarak çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.