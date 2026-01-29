Casperların iletişim yöntemleri. Hatsız telefondan şifreli mesaj ve oyun üzerinden talimat

Kamuoyunda Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün, polisin takibinden kaçabilmek için farklı iletişim yöntemlerine başvurduğu ortaya çıktı.

Onlardan biri de operatöre bağlı olmayan telefonlardı.

Örgütün sosyal medyanın yanı sıra GTA ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunları mesajlaşmak ya da çeteye başka çocukları sokmak için kullanması da polisin sanal devriyesine takıldı.

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Casperların cezaevine giren üyelerine de kripto kelimelerin kullanıldığı mektuplar gönderildiği de yer aldı.