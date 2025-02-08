Casuslara karşı nasıl davranırsın? MİT 1928 tarihli kitabı yeniden yayımladı

Casuslara karşı nasıl davranırsın? Bu soru 1928 yılında yazılmış "Casuslardan Korunma" kitabından. Milli İstihbarat Akademisi kitabı yeniden yayınladı.



Erken Cumhuriyet döneminde yayınlananan Casuslardan Korunma kitabı dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve halkı bilinçlendirmek için kullanılan yöntemleri anlamaya yardımcı oluyor.



1928 yılında Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alınan kitapçığın, Milli İstihbaratı Akademisi İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doktar Serhat Aslaner yeniden hazırlandı.



Osmanlıca yayını latin harflerine çevrildi. Yayın notunda "Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alınan bu kitapçık, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

