Casuslara karşı nasıl davranırsın? MİT 1928 tarihli kitabı yeniden yayımladı
Milli İstihbarat Akademisi, 1928 yılında kaleme alınan "Casuslardan Korunma" kitabını yeniden yayınladı. O dönem alınan önlemlerin, tehdit algılarının, casusluk yöntemlerinin anlatıldığı kitap meraklısı için bugünlere de ışık tutuyor.
Casuslara karşı nasıl davranırsın? Bu soru 1928 yılında yazılmış "Casuslardan Korunma" kitabından. Milli İstihbarat Akademisi kitabı yeniden yayınladı.
Erken Cumhuriyet döneminde yayınlananan Casuslardan Korunma kitabı dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve halkı bilinçlendirmek için kullanılan yöntemleri anlamaya yardımcı oluyor.
1928 yılında Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alınan kitapçığın, Milli İstihbaratı Akademisi İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doktar Serhat Aslaner yeniden hazırlandı.
Osmanlıca yayını latin harflerine çevrildi. Yayın notunda "Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alınan bu kitapçık, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşımaktadır." ifadesine yer verildi.
Kitap, casusluk faaliyetlerinin arttığı bir dönemde, halk ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı amaçlıyor. Casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık yaratmak hedefleniyor.
Millî İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, kitabın dönemin koşullarına uygun, içeriği ve üslubu ile özgün bir nitelik taşığını belirtti.
Köse, "Geriye dönüp bakıldığında dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarata ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını anlamamızı sağlaması açısından önemlidir." dedi.
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