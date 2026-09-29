Casusluk davasında üçüncü duruşma. İmamoğlu hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu , gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davanın 3'üncü duruşması bugün görülüyor..

Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

İSTENEN CEZALAR

Şüphelilerin haklarında "Siyasal casusluk " suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

GEÇEN DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

6 Temmuz'da görülen duruşmada; savcı ara mütalaasını açıklamış, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istemişti.

Mahkeme heyeti de 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Geçen yıl temmuz ayında casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetinde bulunduğu, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği öne sürülmüştü. Bu kapsamda iddianame hazırlanmış, iddianamede Gün'e ait dijital materyaller, yazışmalar ve ifadeler yer almıştı.

İmamoğlu davanın siyasi olduğunu savunmuştu.

Dosya kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmış, sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu TELE1'e kayyum atanmıştı.

Yanardağ, mütalaaya karşı beyanında, davanın siyasi olduğunu öne sürdü.

Özkan da davanın casuslukla ilgisi olmadığını, masum olduğunu savundu.

Gün ise örgüt yöneticisi olmadığını, varlığı ileri sürülen bir örgüte bilerek yardım etmediğini, kimseye casusluk iftirası atmadığını, kendisinin de casus olmadığını iddia etti.