Casusluk iddianamesi. "İBB verileri yurt dışına çıkarılıp 2019 seçimlerine etki edildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamedeki ayrıntılar ortaya çıktı.

İddianamenin büyük bölümünde, iş insanı Hüseyin Gün'e ait yazışmalar "casusluk" faaliyetinin ana delili olarak sunuldu.

Gün'ün İngiliz ve İsrail istihbarat servisi ve FETÖ ilişkili olduğu öne sürüldü.

"VERİLER YURT DIŞINA ÇIKARILDI" İDDİASI

İddiaya göre, “İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, ibb.gov.tr’deki verileri Hüseyin Gün’e verdi. Gün ise bunu ABD’deki şirketindeki ortağı eski CIA elemanı Aaron Barr’a göndererek yurt dışına çıkardı.

SEÇİMLERE ETKİ EDİLDİ Mİ?

Savcılık, Hüseyin Gün'ün temin ettiği verileri kullanılarak yenilenen 23 Haziran 2019 belediye seçimlerine etki edildiğini öne sürdü.

Gün ile Özkan'ın tanışması ise bu tarihten 13 gün öncesine dayanıyor. Özkan ifadesinde, Gün'ün veri hizmetinin pahalı ve yetersiz olduğu için reddedildiğini belirtmişti.

İMAMOĞLU'NDAN SUÇLAMALARA SAVUNMA

İddianamede Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun dini hassasiyeti olan seçmenleri göz önünde bulundurmasını söylediği yer alıyor.

Bu mesaj sorulan İmamoğlu, 6 yaşında Kuran okumayı öğrendiğini belirtip bu kişinin muhafazakar kesime nasıl davranmasını kendisine öğretmesinin mantığa aykırı olduğunu savundu.

Gün ve "manevi annem" olarak tanıttığı Seher Alaçam'ın birlikte bulunduğu fotoğraflar ise İmamoğlu ile iş insanı arasındaki bağ olarak gösteriliyor.

İmamoğlu, Gün ile arkadaşlığı olmadığını, bu görüntülerin rutin tebrik fotoğrafları olduğunu söyledi.