Casusluk soruşturması: CHP bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı
06.11.2025 11:02
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., casusluk suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında da tutuklama kararı verilen casusluk suçlamalı soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.
CHP'NİN BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. hakkında gözaltı kararı verdi.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ile kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamaları yöneltilen O.G.E., gözaltına alındı.
CHP'NİN YSK VERİLERİNİ İBB'YE VERMEKLE SUÇLANIYOR
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İBB Hanem uygulamasında İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini İmamoğlu Suç örgütü üyelerine verdiği iddia edilerek eylemlerin faili olduğu ileri sürülen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E gözaltına alındı." denildi.
İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturmada Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 televizyonuna da el konulmuştu.
"CASUSLUK" SORUŞTURMASI NEDİR?
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya ekibindeki Necati Özkan siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere, dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması suçlaması yöneltilmişti.
Üç isim aynı zamanda maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmakla da suçlanmıştı.