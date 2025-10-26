Casusluk soruşturması: İmamoğlu bugün adliyede ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.



Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1 TV’ nin kurusucu Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.



Savcılık, İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için cezaevine yazı gönderdi.



Bugün ise İmamoğlu, saat 11.00'de ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak.



Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

4 İLÇEDE YASAK



İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

