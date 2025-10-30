"Casusluk" soruşturmasında yeni gözaltı kararları: "İBB Hanem verileri sızdırıldı"

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casuslukluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"İBB HANEM VERİLERİ SIZDIRILDI" SUÇLAMASI Hakkında gözaltı kararı verilen dört kişi, "İBB Hanem" isimli uygulama içindeki 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına taşınmasıyla suçlanıyor. Şüphelilerin ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu bildirildi. Dört kişiye yöneltilen suçlama ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olmak.

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturmada Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 televizyonuna da el konulmuştu.