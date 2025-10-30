"Casusluk" soruşturmasında yeni gözaltı kararları: "İBB Hanem verileri sızdırıldı"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casuslukluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
"İBB HANEM VERİLERİ SIZDIRILDI" SUÇLAMASI
Hakkında gözaltı kararı verilen dört kişi, "İBB Hanem" isimli uygulama içindeki 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına taşınmasıyla suçlanıyor.
Şüphelilerin ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu bildirildi.
Dört kişiye yöneltilen suçlama ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olmak.
"CASUSLUK" SORUŞTURMASI NEDİR?
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya ekibindeki Necati Özkan geçen hafta siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere, dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması suçlaması yöneltilmişti.
Üç isim aynı zamanda maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmakla da suçlanmıştı.
- Etiketler :
- Casusluk
- Ekrem İmamoğlu
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi