Çat Vadisi yolunda heyelan
Rize Çamlıhemşin'de sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle Çat Vadisi yayla yolu kapandı. Yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yayla yolunda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda kalanların ihbarıyla bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yol, ekiplerin temizleme çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
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