Çat Vadisi yolunda heyelan

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yayla yolunda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda kalanların ihbarıyla bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Yol, ekiplerin temizleme çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.