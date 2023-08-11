Çatak'ta balık tutmak için çaya giden genç boğuldu

Çatak Adnan Menderes Mahallesi mevkiinde Çatak Çayı'nda Muttalip Şipal (29) balık tutmak için ağ serpmesini yanına alıp evinin yakınlarında bulunan Çatak Çayı'na gitti. Eline bağladığı serpme ile balık tutan Şipal suda takılan ağı çıkartmaya çalışırken ağa takılarak suya düştü.



Vatandaşlar tarafından 112 aranarak yardım istendi. Vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler çay içinde yaptıkları aramada 2 çocuk babası Muttalip Şipal'i bularak Çatak Devlet Hastanesine kaldırdı. Şipal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.