Volkan Konak'a hakaret eden müftü Ahmet Mehmetalioğlu: 'Geberdi' kelimesi suç teşkil etmez

Sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Çatalca İlçe Müftüsü Mehmetalioğlu konuya ilişkin açıklama yapıp yaşadığı süreci anlattı.



Ahmet Mehmetalioğlu, "29 Aralık 2023 günü diyanet hutbesi okundu. Hutbede yılbaşı ile ilgili olumsuzluklar mevcut iken bir de içkiden bahsedildi tabi ki. Fakat bu Volkan Konak isimli şahıs içki üzerine açıklama yaptı. Dedi ki; 'Ey diyanet mensubu kişiler, ey Diyanet İşleri Başkanı sizin maaşlarınız bizim içkimizden alınan vergilerle ödeniyor. Şimdi ben dolayısıyla bu gece biraz daha içeceğim ki sizin maaşlarınıza katkı yapalım. Lütfen kabul buyurun' diye bir demeci oldu. Ben sosyal medyayı ve medyayı iyi takip ediyorum. Bunları bir müddet bekledim. Belki tövbe eder, belki döner vicdanı rahatsız olur özür diler diyanet camiasından. Özür gelmeyince birden sahnede içki içerek hayatını kaybedince resmi makamın dışında bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim." dedi.

‘Sahnede geberdi' dediğini ve bunun kanunen suç teşkil etmediğini söyleyen Mehmetalioğlu, "Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime. Fakat tabi Allah dostları için kullanılan 'hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konak'a bakışımız gibi olmadı." ifadelerini kullandı.