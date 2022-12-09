Çatalca'da 4 çocuğu taciz eden doktora tutuklama

İstanbul Çatalca'da bir aile hekimi muayeneye gelen 4 çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde muayene için Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı.



Ailesi çocukla konuşunca doktorun tacizini öğrendi. Karakola giderek şikayetçi olan aile doktor hakkında başka ailelerin de şikayetçi olduğunu öğrendi.



Polis ekiplerinin araştırması sonucu, 12 ile 16 yaş arasında, biri lösemi hastası 4 çocuğun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E.B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Doktor, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.