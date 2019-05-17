İstanbul Çatalca'daki kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı.
Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.