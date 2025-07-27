Çatalca'da denize giren 1 kişi boğuldu, 1 kişi aranıyor

Çatalca ilçesi Binkılıç Fatih Mahallesi mevkiine dün 3 arkadaş kamp yapmak için gitti. Bugün 3 arkadaştan 2'si denize girdi.

İki arkadaş bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaştı.

Karaya çıkarılan Aydoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.



Boğularak hayatını kaybeden Mehmet Aydoğdu'nun 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.