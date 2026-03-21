Çatalca’da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3’ü polis 4 yaralı

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün otobüsü yağmurlu havanında etkisiyle saat 14.30 sıralarında Çatalca’ın Kavakça Mahallesi’nde devrildi. İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine geri dönen otobüsteki 3 polis ve sürücü yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.