Çatalca'da kıyıya vuran füze başlığı imha edildi
20.03.2026 03:52
Çatalca sahilinde füze parçası bulundu.
İstanbul'da denizde sürüklenerek kıyıya vuran füze başlığı ekipleri harekete geçirdi.
Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde iddiaya göre, denizde sürüklenen bir füzeye ait başlık kumsala vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine sahile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından füze başlığının patlayıcı özelliği olmadığı ortaya çıktı.
Füze başlığı iandarma ekipleri tarafından imha edildi.