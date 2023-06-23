Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 kaçak göçmen yaralandı

Kaza yapan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı 14 yaralı çevre hastanelere götürüldü. Devrilen araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından kapatılan yol şeritleri açıldı.



Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.