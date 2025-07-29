Çatalca’da kum ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte, bir işçi balçık içinde kaldı. Çalışmalar sonucu işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çatalca’da kum ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

'da Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in, bulunduğu yerden kurtarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Filiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...