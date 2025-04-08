Çatalca'da müftülüğün bulunduğu sokağa Volkan Konak'ın adı verildi

İstanbul Çatalca'da ilçe müftülüğünün bulunduğu bölgenin alt sokağına Volkan Konak'ın adı verilmesi teklifi, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Teklif, İBB'ye sunulacak.

Çatalca'da müftülüğün bulunduğu sokağa Volkan Konak'ın adı verildi

İstanbul'un Çatalca ilçesi Nar Sokak'ın ismi değişecek, sokak artık ilçe belediye meclisinin oy birliğiyle verdiği kararla Volkan Konak'ın adıyla anılacak.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından müftünün yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

Sonrasında ise, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çatalca Müftüsü hakkında soruşturma

Çatalca Müftüsü hakkında soruşturma

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Belediye meclis toplantısında da bu konu gündemdeydi. Müftülük binasının bulunduğu sokağın adının "Volkan Konak" olarak değiştirilmesi sunuldu.

Teklif CHP'den 16, AK Parti'den 8, MHP'den 1 oyla kabul edildi. Nar Sokak'ın isminin Volkan Konak Sokağı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne () sunulacak. Meclis onayının ardından tabela değişikliği yapılacak.

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