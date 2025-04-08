Çatalca'da müftülüğün bulunduğu sokağa Volkan Konak'ın adı verildi

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından müftünün yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti. Sonrasında ise, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Belediye meclis toplantısında da bu konu gündemdeydi. Müftülük binasının bulunduğu sokağın adının "Volkan Konak" olarak değiştirilmesi sunuldu.

Bir sokağa değil, kalbimize yazdık… Volkan Konak Sokağı ilçemize hayırlı olsun.



İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi artık Volkan Konak Sokağı.



“Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak; Atatürk, Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı, Karadeniz’in yetiştirdiği büyük… pic.twitter.com/P8nBTSMMsX