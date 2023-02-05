Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı

Çatalca Elbasan Mahallesi Harput Sanayi Sitesi’nde bulunan bin metrekare alana kurulu tek katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine İstanbul’un bir çok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALEVLER YAN TARAFINDA BULUNAN FABRİKAYA SIÇRADI



İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan mutfak dolabı üreten fabrikaya alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki fabrikaya müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık iki buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken iki fabrikada da maddi hasar meydana geldi.