Çatalca'da tamirhanede yangın: 1 ölü

İstanbul Çatalca'da tamirhanede çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Çatalca'da tamirhanede yangın: 1 ölü

Dün gece saat 02.50 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi'nde oto lastik, boya ve çeşitli işlerin yapıldığı tamirhanede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekibi ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti. Alevler söndükten sonra tamirhanenin sahibi Yalçın Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

"YANGINI SÖNDÜRDÜKTEN SONRA BİR ARKADAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTIK"

Olayla ilgili açıklama yapan Örencik Mahalle Muhtarı Ümit Mandalı, "Gece saat 03.00 sıralarında muhtarlığımıza yangın ihbarı geldi. Bizde kısa bir sürede gönüllü itfaiye ekibimiz ve mahalle sakinleri ile birlikte yangına müdahale ettik.

Müdahale ettiğimiz sırada içerde bir kişinin olduğunu öğrendik. Yangın olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürdükten sonra bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaştık" dedi.

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