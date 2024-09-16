Çatalca'daki işçi eylemine polis müdahalesi: 80 gözaltı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 2 aydır İstanbul Çatalca'daki fabrika önünde eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Yaklaşık 80 işçi gözaltına alındı.

Çatalca'daki işçi eylemine polis müdahalesi: 80 gözaltı

Polonez sucuk fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 146 çalışan, 20 Temmuz'da eylem başlattı.

Fabrika önünde bekleyen işçiler ile polis arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Çatalca'daki işçi eylemine polis müdahalesi: 80 gözaltı - 1

Sabah saatlerinde fabrika çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan polis, oturma eylemi yapan işçilere müdahale etti.

Aralarında Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da bulunduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı.

İşçilerin, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

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