Çatalca'daki işçi eylemine polis müdahalesi: 80 gözaltı

Polonez sucuk fabrikasında, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 146 çalışan, 20 Temmuz'da eylem başlattı. Fabrika önünde bekleyen işçiler ile polis arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Sabah saatlerinde fabrika çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan polis, oturma eylemi yapan işçilere müdahale etti.



Aralarında Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da bulunduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı.



İşçilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.